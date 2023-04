RadioTour : venez nous retrouver à Lyon !

Ce RadioTour 2023 a une particularité. Il se déroule durant deux jours. la première journée, ce mercredi, est réservée aux utilisateurs et aux futurs utilisateurs des outils commercialisés par RCS Europe et NETIA. Si vous les utilisez déjà et que votre radio se situe à ou autour de Lyon, cette journée vous permettra de faire le point sur les nouveautés de cette saison et gagner en efficacité.Autre nouveauté cette année, une place est faite aux podcasteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont invités à se rencontrer et à échanger, ce mercredi lors d'un PodcasTour , à partir de 18h.Le lendemain, ce jeudi de 08h30 à 17h, près d'une quarantaine d'intervenants s'exprimeront sur la radio régionale, sur la proximité, la monétisation des contenus, les fréquences ou encore sur l'Education aux Médias.