RadioTour : les titres en lancement radio : derniers résultats de l'Hyperlab

C'est la question qui revient souvent dans la bouche d'un programmateur musical : quels sont les titres à fort potentiel qui seraient susceptibles d'entrer en playlist ? L'HyperLab, proposé par l'équipe d'HyperWorld, répond à cette question en dégageant les titres, donc à fort potentiel et ceux qui génèrent une saturation et un rejet chez l'auditeur.Ces jours-ci, 5 nouveaux titres semblent fortement séduire les auditeurs. Dans l'ordre, R3HAB & Amba Shepherd avec "Smells Like Teen Spirit" (Dance), Kendji Girac & Gims avec "Dernier métro" (Variété), Myley Cyrus avec Midnight Sky (Pop Rock), Calvin Harris & The Weeknd avec "Over now" (Groove) et un collectif avec "Bande organisée" (Rap).À vous maintenant de mieux piloter votre playlist !