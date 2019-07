RadioTour : le programme heure par heure à Nantes

Ce RadioTour est aussi l'occasion de s'intéresser au DAB+. Depuis mardi, plusieurs dizaines de stations de Nantes et de sa région diffuse leurs programmes via cette technologie. Roch-Olivier Maistre, président du CSA et Nicolas Curien en charge du groupe de travail lié à la radio au sein du régulateur devraient rappeler la vision et la stratégie du CSA. Le président du CSA participe à la conférence de lancement du DAB+ à Nantes annoncé pour 09h30.

Ce RadioTour permet également de réunir les acteurs (éditeurs, CTA, professionnels et spécialistes) autour de sujets d'actualité : les atouts de la radio locale en 2019 dans le Grand Ouest, le rôle des radios associatives, la transition numérique des radios, l'audience dans les Pays de la Loire...