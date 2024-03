RadioTour à Rennes le 11 avril : inscrivez-vous !

L'équipe de La Lettre Pro de la Radio s'installe à Rennes pour la première des cinq étapes du RadioTour 2024, le jeudi 11 avril prochain, de 08h30 à 17h. Une journée d'échanges autour de la proximité et de la radio de demain. Ce RadioTour, qui aura lieu à l'hôtel Ibis Rennes Beaulieu , proposera gratuitement et grâce aux soutiens d'une dizaine de partenaires , des conférences, des tables rondes, des Tops Défis et de nombreuses animations autour de la radio bretonne. En effet, de Rennes à Quimper et de Saint-Brieuc à Vannes, nous nous intéresserons aux radios qui forment le paysage de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan.Vous pouvez déjà télécharger votre badge d'accès gratuit ICI