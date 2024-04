RadioTour à Rennes : Jour J moins 1

Cette première étape de ce RadioTour 2024 se déroule, ce jeudi 11 avril à partir de 08h30, à Cap Events à l'hôtel Ibis Rennes Beaulieu . Une journée gratuite d'échanges autour de la proximité et de la radio de demain avec des conférences, des tables rondes, des Tops Solutions et de nombreuses animations autour de la radio bretonne. En effet, de Rennes à Quimper et de Saint-Brieuc à Vannes, nous nous intéresserons aux radios qui forment le paysage de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan.Pour accéder à l'ensemble des rendez-vous, des animations et repartir avec votre exemplaire gratuit de La Lettre Pro de la Radio, vous pouvez déjà télécharger votre badge d'accès gratuit ICI