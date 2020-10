RadioTour à Nice : Le podcast annonce des prévisions ensoleillées en région PACA

Rédigé par Justine Souque le Vendredi 9 Octobre 2020 à 07:40 | modifié le Vendredi 9 Octobre 2020 à 08:51

"Nouveaux défis de l'audience : force à l'innovation", c'était le sujet de la table ronde du 7 octobre au RadioTour, à Nice. Et qui dit innovation, dit le format en vogue questionnant de plus en plus le monde de la radio : il s'agit bien entendu du podcast. Format novateur donc, mais comment peut-il attirer et fidéliser l'audience de la région PACA ? C'est le débat entre Giovanni Gugg, du podcast pour italophones "Radio Nizza", Élodie Margand, de Elocast, podcast pour les femme de la Côte d'Azur, et Yohann Burgan, Directeur des Systèmes d'Information chez RCF.