RadioTour à Nantes : les intervenants confirmés

Cette journée de jeudi sera ouverte par Hervé Godechot, président du groupe de travail "Radios et audio numérique à l'Arcom) et accueillera une quarantaine d'intervenants jusqu'en fin d'après-midi.Les tables rondes, les conférences, les animations et collations se dérouleront au Mercure Centre Grand Hôtel (4 rue du Couëdic) à Nantes. L'entrée est gratuite mais les inscriptions impératives sur le site ConnectOnAir qui vous permettra de télécharger votre badge d'accès.