RadioTour à Nantes : les inscriptions sont ouvertes

C'est reparti pour un tour ! Mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de la nouvelle édition du RadioTour. En 2023, cet événement s'arrête dans 5 villes de France : Lyon (le 5 avril dernier), Nantes (ce 4 mai), Lille (le 1er juin), Toulouse (le 5 octobre) et Marseille (le 16 novembre). Dans chacune de ces villes, ces différentes étapes du RadioTour permettent de rassembler durant une journée les acteurs régionaux de la radio et de l'audio digital et de proposer, gratuitement, des conférences et des tables rondes.Les dirigeants des radios privées, publiques et associatives du territoire Grand Ouest participeront à cette journée (lire ICI ). Les professionnels pourront rencontrer une quinzaine de partenaires.