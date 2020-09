RadioTour : Médiamétrie dévoile des chiffres exclusifs sur les audiences en Île-de-France

À Paris et en Île-de-France, 69.6% des 13 ans et plus écoutent la radio chaque jour de la semaine et 69.5% à Paris contre 76.5% pour la France entière. 2h35 : c'est la durée d’écoute en moyenne par jour et par auditeur contre 2h47 pour la France entière. Au total, la radio 7.0 millions d’individus, dont 6 223 000 à Paris.

Cette présentation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat qui permettra à Médiamétrie, à chaque date du RadioTour, de présenter des chiffres exclusifs.