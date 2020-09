RadioTour : revoir l'intervention de Roch-Olivier Maistre

"Les radios, qu'elles soient publiques, privées, nationales, locales, associatives, commerciales, ont réussi à modifier en un temps record leurs grilles" a rappelé Roch-Olivier Maistre en soulignant de "vraies prouesses techniques. Depuis, le CSA a relayé les préoccupations du média radio auprès du Gouvernement ou du Parlement "pour que des mesures de soutien soient envisagées. On peut collectivement se réjouir qu'une enveloppe de 30 millions d'euros en faveur des médias de proximité ait pu être prévue par la loi de finance rectificative".

Le Président du CSA s'est aussi exprimé sur le déploiement du DAB+ : "une voie d'avenir pour le média radio (...) 2020 ne sera pas une année blanche pour le DAB+ ; j'évoquais son lancement à Bordeaux et à Toulouse début novembre, mais l'offre de programmes s'étoffe également à Paris, à Marseille et à Nice".