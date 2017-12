RadioMorphoses sollicite les professionnels de la radio

Plus largement, RadioMorphoses propose cette fois-ci d’explorer les mutations de l’écriture radiophonique en relation avec les environnements quotidiens contemporains, numériques ou non, et les enjeux qu’elles recouvrent sous l’angle des tensions entre l’ancien et le nouveau. Les propositions, sous forme de résumés en français d’une longueur d’environ 3 000 signes (espaces compris), doivent être envoyées, avant le 15 janvier 2018 aux deux coordinateurs à Christophe Deleu et Séverine Equoy Hutin . Afin de préserver l’anonymat des propositions, la première page doit contenir : le titre de la proposition, les noms, les coordonnées de l’auteur ou des auteurs et leur affiliation institutionnelle, ainsi que cinq mots-clés. Les pages suivantes présenteront le titre, le texte de la proposition et une courte bibliographie.