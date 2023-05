GRER : un séminaire sur les mutations de la radio

"Aujourd’hui, la majorité de l’audience est réalisée en modalité radiodiffusion. Mais, depuis quelques années, tous les programmes radio sont disponibles sur le WEB2. La réception avec le standard IP représente en France près de 20% de l’audience, en progression de 58% en 5 ans3. L’écoute avec le téléphone portable, principal récepteur numérique, crée d’autres habitudes d’écoute et d’autres usages" rappelle le GRER qui veut comprendre si les radiodiffuseurs ont intégré ces changements dans leur programmation.

Les intervenants développeront leurs réflexions sous la forme de deux constats : les programmes diffusés en modalité radiodiffusion sont écoutés avec un poste de radio et les programmes diffusés sur le web sont écoutés, le plus souvent, avec un smartphone.