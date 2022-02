RadioKing célébre la Journée mondiale de la radio

Cette journée sera aussi l’occasion pour RadioKing de rappeler son leitmotiv : "Get Heard Everywhere". Une vision qui se traduit notamment par leur volonté d’encourager tous les créateurs (animateurs, musiciens, journalistes, DJ, amateurs et professionnels…) à faire découvrir leurs contenus.

"RadioKing accompagne toutes ces personnes qui font la radio d’aujourd’hui et façonnent celle de demain en partageant des contenus qui peuvent être entendus à travers le monde entier via la radio en ligne" indique un communiqué.