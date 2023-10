Radio2 renforce son identité sonore avec Brandy

Après une interruption de plusieurs années, Radio2 est revenue chez les experts belges en matière d'habillage de marque sonore, il y a près de trois ans. Le studio a été chargé de créer une identité sonore plus contemporaine pour la chaîne la plus écoutée de la VRT.

Le studio Brandy, s'étant forgé une solide réputation internationale dans ce domaine, s'est appuyé sur les bases qu'il avait déjà développées pour Bayern 1 la station de radio publique la plus écoutée d'Allemagne, pour cette expansion.

Brandy a produit une série de nouveaux thèmes, y compris plusieurs jingles. Ceux-ci étaient basés sur des œuvres produites précédemment pour le Bayern 1. L'arrangement de ces pistes a été légèrement adapté et les voix ont été complètement personnalisées.