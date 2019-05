Radio numérique : forte progression de l'équipement des foyers en DAB+

Autre chiffre à relever : 80 % des individus possèdent 6 supports ou plus permettant d’écouter la radio. D'ailleurs, plus surprenant, le nombre moyen de supports a augmenté depuis 2012 (9,6 en 2012 contre 10,3 en 2018), notamment grâce à la pénétration toujours plus grande des équipements multimédia qui permettent entre autres d’écouter la radio (4,6 en 2012 contre 5,9 en 2018). Le nombre moyen de supports en partie dédiés à la radio suit une légère tendance à la baisse (4,9 en 2012 contre 4,4 en 2018).