"Radio et paix" : thème de la 12e Journée mondiale de la radio

"La radio peut effectivement alimenter les conflits, mais en réalité, la radio professionnelle modère les conflits et les tensions, empêchant leur escalade ou amenant des pourparlers de réconciliation et de reconstruction. Dans des contextes de tensions lointaines ou immédiates, des programmes pertinents et des reportages indépendants constituent le fondement d'une démocratie durable et d'une bonne gouvernance en rassemblant des preuves de ce qui se passe, en informant les citoyens de manière impartiale et factuelle" explique l'Unesco. "Le soutien à la radio indépendante doit être considéré comme une partie intégrante de la paix et de la stabilité. À l'occasion de la Journée mondiale de la radio 2023, l'Unesco souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix".