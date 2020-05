Radio en ligne : un énorme bond pendant le confinement en Belgique

La nouvelle version de l'application mobile Radioplayer.be est disponible depuis hier. La nouvelle version, placée sous le signe de la simplicité et de l’ergonomie, présente plusieurs nouveautés : une refonte complète de l'interface utilisateur avec un design simplifié, plus esthétique et plus convivial trois onglets : la radio en direct, en réécoute (à la demande) et un moteur de recherche, un nouveau lecteur (player) ainsi que des améliorations pour une utilisation en voiture, notamment CarPlay et Android Auto. Pour rappel, l'application permet d'accéder gratuitement et officiellement à toutes les radios belges en direct et de réécouter des milliers de programmes à la demande au départ d'un smartphone ou d'une tablette iOS ou Android.

"En tant que plateforme belge gratuite de référence pour l'écoute de la radio par internet, nous voulons accompagner au mieux les auditeurs qui se tournent de façon croissante vers l'écoute en ligne. Ici, avec la mise à jour de notre App, nous nous sommes concentrés sur l’ergonomie pour un confort d’utilisation maximal. Le but est que chacun puisse à tout moment accéder facilement à sa ou ses radios préférées et aux milliers de contenus en réécoute mis à disposition par les radios" rappelle Éric Adelbrecht.