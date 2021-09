Radio Star prépare deux concerts "Radio Star Live"

À Marseille, les auditeurs pourront applaudir Christophe Maé et Osiris Cover Band lors de la Foire de Marseille pour une scène "Rock" à partir de 20 heures.

Toujours à 20h, mais au 6Mic à Aix-en-Provence cette fois,-ci, les auditeurs de Radio Star pourront assister à un concert plus urbain avec le rappeur marseillais Soprano,. Sur scène, ils retrouveront également Clément Albertini, Hatik, Keen’V et Lucenzo...