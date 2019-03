Radio Scoop : un Scoop Live à Bourg-en-Bresse

Au programme, deux heures de spectacle avec des artistes incontournables de la scène francophone : David Hallyday, Zazie, Axelle Red, Ycare, Co & Jane et Déborah Lemoine devant 600 auditeurs invités. Depuis ce lundi 18 mars et jusqu’au 4 avril prochain, les auditeurs qui appelleront au standard ou qui s’inscriront sur radioscoop.com pourront tenter leur chance et gagner leurs places pour assister au Scoop Live.

L’événement sera également retransmis en live vidéo sur Radioscoop.com.