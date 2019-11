Radio Scoop reçoit Vitaa et Slimane à Saint-Étienne

Au programme : rencontre, lives, séance photos et dédicaces avec le duo coup de coeur des français. Vitaa et Slimane, amis dans la vie, ont enregistré ensemble l'album "VersuS". Ce disque est un véritable succès auprès du public français, notamment avec les singles "Je te le donne", "Ça vient ça vient" et "Avant toi". Vitaa et Slimane partiront en tournée dès le mois de mars 2020.

Jusqu’au mardi 19 novembre, les invitations se gagnent sur l’antenne de Radio Scoop et sur radioscoop.com.