Radio Scoop reçoit Clara Luciani à Cournon-d’Auvergne

Propulsée par "La Grenade", Clara Luciani a confirmé son statut de nouvelle star de la chanson en France avec les titres "Nue" et "On se sait par cœur" en duo avec Calogero. Aujourd’hui, elle continue d'enchanter les auditeurs Radio Scoop avec son. titre "Ma sœur" et sort une réédition de son premier album "Sainte-Victoire", avec 5 titres inédits, le 22 novembre prochain.

Jusqu’au mercredi 20 novembre, les invitations se gagnent sur l’antenne de Radio Scoop et sur radioscoop.com. Elles permettront à 150 auditeurs d'assister à une émission spéciale le 20 novembre prochain à Cournon-d’Auvergne.