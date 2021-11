Radio Scoop prépare un "Scoop Live"

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Radio Scoop ne manque pas d’ambition. Cette radio régionale, créée en 1982, est aujourd’hui présente sur une grande partie de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et est devenue par la même occasion la radio officielle de l’Olympique Lyonnais. Organisatrice d’événements musicaux majeurs comme la Tournée des stades et le Scoop Music Tour, la station lyonnaise n’en est pas à son premier coup d’essai avec ce "Scoop Live". Disposant de 14 antennes dans le Rhône, la Loire, l’Isère, l’Ain, la Saône-et-Loire, le Puy-de-Dôme, l’Allier, la Haute-Loire et l’Ardèche, elle cumule quotidiennement plus de 232 500 auditeurs et se place ainsi en leader des radios musicales de la région. "Ayant à coeur de transposer des valeurs familiales et un sens de la proximité accru, Radio Scoop a su déployer des équipes de journalistes sur l’ensemble de sa zone de diffusion afin de divulguer des informations et des programmes propres à chaque ville" rappelle la station.