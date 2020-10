Radio Scoop organise une semaine spéciale Ava Max

Il y a quelques jours, les auditeurs de Radio Scoop se sont donc filmés et ont envoyé leurs questions en vidéo. Six d’entre elles ont été retenues et envoyées à la chanteuse. Une interview exclusive à retrouver dès ce samedi 24 octobre à 11h sur l’ensemble des réseaux sociaux de Radio Scoop, sur la nouvelle application et sur radioscoop.com.

Révélée en 2018 avec son tube "Sweet But Psycho", la chanteuse d’origine albanaise a ensuite enchainé les succès avec ses singles "So Am I", "Torn", "Kings and Queens" ou encore l’actuel "Who’s laughing now". La chanteuse a sorti son tout premier album "Heaven & Hell" le 18 septembre dernier, à gagner actuellement sur Radio Scoop.