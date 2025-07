Radio Scoop mobilise Feurs et Valserhône pour deux soirées musicales

L’an dernier, plus de 30 000 personnes s’étaient réunies à Feurs pour l’événement. Cette affluence positionne le Scoop Music Tour comme un levier puissant de notoriété et de fidélisation pour la station. Radio Scoop renforce ainsi sa présence dans le quotidien des auditeurs, à la fois comme média et comme acteur culturel régional. En capitalisant sur sa connaissance des territoires et la complémentarité entre antenne, événementiel et digital, Radio Scoop veut réaffirmer sa mission : créer du lien et valoriser la proximité.