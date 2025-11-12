La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 12 Novembre 2025 - 08:25

Stéphanie Loire raconte sa passion du direct dans "Des Ondes Vocast"


Notez


Le podcast "Des Ondes Vocast" consacre son épisode de novembre à Stéphanie Loire, animatrice du drive de Radio Scoop. L’émission aborde aussi les grandes tendances du secteur : événements radio, innovation et inquiétude autour de la baisse de 44% du FSER. Entre témoignages et décryptage, ce nouveau numéro confirme aussi la vocation du podcast à explorer la radio sous toutes ses formes.



Vous aimerez aussi
Invitée du podcast "Des Ondes Vocast", Stéphanie Loire revient sur son parcours d’animatrice et sur son émission quotidienne sur Radio Scoop, qu’elle présente depuis deux ans. Passée par NRJ, Chérie FM, RTL et Europe 1, elle confie à Rémy Bertholon sa passion pour le direct et son attachement au lien de proximité que permet la radio régionale.
Autre sujet brûlant : la baisse de 44% du FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique) annoncée dans le projet de loi de finances. Un coup dur pour les radios associatives, que Rémy Bertholon décrypte avec Hugues de Vesins, président de CFM Radio. Ce dernier rappelle l’importance de ce financement vital pour la survie

Des Ondes Vocast continue de faire entendre les voix du média, en donnant la parole à celles et ceux qui le construisent chaque jour, sur les ondes comme dans les studios. L’épisode est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et sur vocast.fr.

Tags : CFM Radio, Des Ondes Vocast, FSER, Hugues de Vesins, podcast, Radio Scoop, Stéphanie Loire



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 12 Novembre 2025 - 08:45 Allemagne : six Berlinois sur dix écoutent la radio et la musique en ligne €

Lundi 10 Novembre 2025 - 06:50 États-Unis : Spotify cède sa première place à SiriusXM €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication