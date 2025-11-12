Stéphanie Loire raconte sa passion du direct dans "Des Ondes Vocast"

Invitée du podcast "Des Ondes Vocast", Stéphanie Loire revient sur son parcours d’animatrice et sur son émission quotidienne sur Radio Scoop, qu’elle présente depuis deux ans. Passée par NRJ, Chérie FM, RTL et Europe 1, elle confie à Rémy Bertholon sa passion pour le direct et son attachement au lien de proximité que permet la radio régionale.

Autre sujet brûlant : la baisse de 44% du FSER (Fonds de soutien à l’expression radiophonique) annoncée dans le projet de loi de finances. Un coup dur pour les radios associatives, que Rémy Bertholon décrypte avec Hugues de Vesins, président de CFM Radio. Ce dernier rappelle l’importance de ce financement vital pour la survie