Un Scoop Live en altitude pour célébrer les 80 ans du Secours populaire

La radio proposera également des jeux permettant de gagner des billets aller-retour pour assister au concert. L’antenne relayant l’événement couvre notamment les régions du Rhône, de la Loire, de l’Ain, de l’Isère, de la Savoie et du Puy-de-Dôme, via 15 fréquences FM et 9 en DAB+.

Le concert mettra en avant une sélection d’artistes représentant la diversité musicale soutenue par la station. Superbus, formation pop-rock emblématique des années 2000, sera accompagné sur scène par Diva Faune, Aime Simone, Rori et Vernis Rouge. Le line-up illustre l’ouverture éditoriale de la station, de la pop alternative à l’électro folk, en passant par les nouveaux talents émergents.