Radio Scoop organise un "Scoop Live"

Ce mardi 20 février à 16h, au Centre Commercial Centre Deux à Saint-Étienne, Radio Scoop proposera "Scoop LIve", concert gratuit et ouvert à tous qui réunira Lisandro Cuxi, Agustin Galiana, Kamaleon et Arcadian ainsi que Adrien Jougler (DJ qui officie sur Radio Scoop) en Warm Up.