Radio Scoop diffuse en DAB+ à Clermont-Ferrand

Cet été, Radio Scoop élargit encore son territoire. En plus de ses fréquences historiques en FM à Clermont-Ferrand et Vichy (98.8 FM), les auditeurs peuvent, dès à présent, écouter la station dans le Puy-de-Dôme, l’Allier et le Cantal (Issoire, Thiers, Saint-Flour, Moulins et toujours Clermont-Ferrand) en DAB+. Dans les prochaines semaines, ce sont les villes de Vichy et Montluçon qui seront couvertes par la technologie DAB+.

Depuis janvier 2020, toutes les voitures sont obligatoirement équipées avec des autoradios compatibles DAB+. Par ailleurs, de nombreux récepteurs (à installer à la maison ou au bureau) et des enceintes Bluetooth compatibles DAB+ sont en vente à des prix très abordables dans toutes les boutiques hi-fi de cette région.