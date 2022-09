Radio Restos : une 3e saison dès ce 30 septembre

"Ce moment est plus que jamais nécessaire, à l’heure où la précarité s’aggrave et l’isolement frappe de plus en plus les personnes que nous accueillons. Les dons issus de ce grand week-end festif permettront, à travers l’achat de camions, de poursuivre le lien entre ceux qui donnent et ceux qui ont en besoin, partout, en tout temps. À l’instar des deux premières éditions, nous souhaitons tous vous réunir le temps d’un week-end autour d’une programmation exceptionnelle pour une cause qui l’est tout autant" a expliqué Patrice Douret, président des Restos du Cœur.