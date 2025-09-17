"Des Ondes Vocast" lance sa nouvelle saison

Le premier épisode de cette nouvelle saison s’ouvre sur un panorama complet de l’actualité radio. Rémy Bertholon reçoit Laurent Petitguillaume pour évoquer le retour de Radio Restos. Pendant 48 heures, l’opération sera au profit des Restos du Coeur. Nouveauté cette année : une émission diffusée en direct et en simultané le samedi 27 septembre à 10h sur Fun Radio, Rire & Chansons, RFM, Ici et Chante France.

Julien Vigier analyse le nouveau drive de Cyril Hanouna sur Fun Radio ("Tout Beau Tout Fun"), puis partage ses coups de coeur podcast ("Génération Do It Yourself" de Matthieu Stefani, "Espions, une histoire vraie" de Stéphanie Duncan sur France Inter, et "Les mecs que je veux ken" de Rosa Bursztein). Il revient aussi sur ses écoutes estivales de Chérie FM et Forum.