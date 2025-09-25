Radioplayer partenaire de diffusion de la 6ème édition de Radio Restos

Cette année encore, une quarantaine d’animateurs et d’animatrices issus des radios publiques et privées se réuniront bénévolement autour de Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petitguillaume, initiateurs de l’opération.
Tous se mobiliseront pour soutenir la campagne des Restos du Cœur en faveur de la petite enfance. En 2024, plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis par les Restos du Cœur. Grâce au soutien du public, les dons collectés permettront de financer un maximum de kits bébés et d’aménager les centres afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux tout-petits et à leurs familles.
Tous se mobiliseront pour soutenir la campagne des Restos du Cœur en faveur de la petite enfance. En 2024, plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis par les Restos du Cœur. Grâce au soutien du public, les dons collectés permettront de financer un maximum de kits bébés et d’aménager les centres afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux tout-petits et à leurs familles.
Pour cette saison, une émission spéciale sera diffusée en simultané pour la première fois : cinq radios s’unissent autour d’une même cause. Le samedi 27 septembre de 10h à 11h, une émission spéciale "40 ans déjà !" animée par Arthur sera diffusée en direct sur les ondes FM de cinq radios partenaires, représentées par leur animateur : Chante France avec Mickaël Dorian, Fun Radio avec Bruno Guillon, ICI avec Willy Rovelli, RFM avec Pat Angeli et Rire et Chansons avec Christophe Marceaux.
Un partenaire de diffusion et de solidarité
Pour cette 6e saison et pour la 5e année consécutive, Radioplayer France renouvelle son engagement en tant que partenaire officiel de diffusion de Radio Restos. Les auditeurs pourront suivre l’intégralité des 48 heures de direct sur l’application et le site internet de Radioplayer France, profiter d’une programmation riche en musique, en divertissement et témoignages, et surtout participer en faisant un don en ligne. Toute la programmation est à retrouver sur le site de Radioplayer.
Pour permettre aux auditeurs de revivre les moments forts de l’événement de ces dernières années, Radioplayer France proposera également une sélection de podcasts qui reprendront les meilleurs instants des six éditions de Radio Restos, accessibles directement depuis la page d’accueil de l’application. L’événement Radio Restos s’accompagne d’une campagne nationale de dons et qui sera aussi disponible depuis l’application et le site internet de Radioplayer France.
"Nous sommes fiers d’être aux côtés des Restos du Cœur pour cette 6e saison de Radio Restos, et ce pour la 5e année consécutive en tant que partenaire de diffusion. En retransmettant cet événement unique, nous donnons encore plus de force à ce formidable élan de solidarité en faveur de la petite enfance" a déclaré Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France.
Pour permettre aux auditeurs de revivre les moments forts de l’événement de ces dernières années, Radioplayer France proposera également une sélection de podcasts qui reprendront les meilleurs instants des six éditions de Radio Restos, accessibles directement depuis la page d’accueil de l’application. L’événement Radio Restos s’accompagne d’une campagne nationale de dons et qui sera aussi disponible depuis l’application et le site internet de Radioplayer France.
"Nous sommes fiers d’être aux côtés des Restos du Cœur pour cette 6e saison de Radio Restos, et ce pour la 5e année consécutive en tant que partenaire de diffusion. En retransmettant cet événement unique, nous donnons encore plus de force à ce formidable élan de solidarité en faveur de la petite enfance" a déclaré Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France.