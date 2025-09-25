Radioplayer partenaire de diffusion de la 6ème édition de Radio Restos

Cette année encore, une quarantaine d’animateurs et d’animatrices issus des radios publiques et privées se réuniront bénévolement autour de Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petitguillaume, initiateurs de l’opération.

Tous se mobiliseront pour soutenir la campagne des Restos du Cœur en faveur de la petite enfance. En 2024, plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis par les Restos du Cœur. Grâce au soutien du public, les dons collectés permettront de financer un maximum de kits bébés et d’aménager les centres afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux tout-petits et à leurs familles.