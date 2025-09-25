La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Jeudi 25 Septembre 2025 - 13:05

Radioplayer partenaire de diffusion de la 6ème édition de Radio Restos


Notez


Du 26 au 28 septembre 2025, Radio Restos revient pour 48 heures de direct non-stop, un événement solidaire et unique à écouter accessible sur Radioplayer France, partenaire officiel de diffusion. Radioplayer France participe ainsi pleinement à cette mobilisation qui réunit les plus grandes voix de la radio française aux côtés des Restos du Cœur depuis 2020.



Vous aimerez aussi
Cette année encore, une quarantaine d’animateurs et d’animatrices issus des radios publiques et privées se réuniront bénévolement autour de Bruno Guillon, Manu Levy et Laurent Petitguillaume, initiateurs de l’opération.
Tous se mobiliseront pour soutenir la campagne des Restos du Cœur en faveur de la petite enfance. En 2024, plus de 128 000 enfants de moins de 3 ans ont été accueillis par les Restos du Cœur. Grâce au soutien du public, les dons collectés permettront de financer un maximum de kits bébés et d’aménager les centres afin d’offrir de meilleures conditions d’accueil aux tout-petits et à leurs familles.

Pour cette saison, une émission spéciale sera diffusée en simultané pour la première fois : cinq radios s’unissent autour d’une même cause. Le samedi 27 septembre de 10h à 11h, une émission spéciale "40 ans déjà !" animée par Arthur sera diffusée en direct sur les ondes FM de cinq radios partenaires, représentées par leur animateur : Chante France avec Mickaël Dorian, Fun Radio avec Bruno Guillon, ICI avec Willy Rovelli, RFM avec Pat Angeli et Rire et Chansons avec Christophe Marceaux.

Un partenaire de diffusion et de solidarité

Pour cette 6e saison et pour la 5e année consécutive, Radioplayer France renouvelle son engagement en tant que partenaire officiel de diffusion de Radio Restos. Les auditeurs pourront suivre l’intégralité des 48 heures de direct sur l’application et le site internet de Radioplayer France, profiter d’une programmation riche en musique, en divertissement et témoignages, et surtout participer en faisant un don en ligne. Toute la programmation est à retrouver sur le site de Radioplayer.
Pour permettre aux auditeurs de revivre les moments forts de l’événement de ces dernières années, Radioplayer France proposera également une sélection de podcasts qui reprendront les meilleurs instants des six éditions de Radio Restos, accessibles directement depuis la page d’accueil de l’application. L’événement Radio Restos s’accompagne d’une campagne nationale de dons et qui sera aussi disponible depuis l’application et le site internet de Radioplayer France.
"Nous sommes fiers d’être aux côtés des Restos du Cœur pour cette 6e saison de Radio Restos, et ce pour la 5e année consécutive en tant que partenaire de diffusion. En retransmettant cet événement unique, nous donnons encore plus de force à ce formidable élan de solidarité en faveur de la petite enfance" a déclaré Jean-Éric Valli, président de Radioplayer France. 

Tags : flux, Jean-Éric Valli, Radio Restos, Radioplayer



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication