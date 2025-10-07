RadioTour Paris : le programme minute par minute

Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette 1ère étape du RadioTour 2025. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.À travers Radio Restos, la radio démontre toute sa puissance lorsqu’elle se met au service de la solidarité. Depuis six saisons, ce projet fédère les grands groupes radiophoniques et leurs animateurs phares – véritables influenceurs et mobilisateurs – pour soutenir les Restos du Cœur. En 2025, cette mobilisation prend une dimension historique : 40 ans après l’appel de Coluche, la radio prouve qu’elle reste un média unique, capable de rassembler, d’émouvoir et d’agir concrètement pour la société. En attribuant son "Coup de Cœur" à Laurent Petitguillaume, La Lettre Pro de la Radio salue le travail de coordination et l’énergie collective qui font de Radio Restos un symbole fort de l’engagement radiophonique.La matinée du RadioTour Paris-IDF mettra en lumière les grands enjeux du média : audiences et panorama radiophonique en Île-de-France (Médiamétrie/Acom), radios locales inspirantes et puissantes, proximité sur le terrain et en ligne, diffusion multi-plateformes… avant une clôture par Romain Laleix (Arcom) sur la proximité comme atout stratégique. L’après-midi, place aux Masterclass Express : formats courts et concrets pour booster vos pratiques autour de 5 thèmes phares : innovation, info locale & confiance, IA & proximité, opérations spéciales et technique/streaming.Une session ludique et participative pour plonger au cœur des audiences et du paysage radio francilien! Grâce à un quiz interactif via l’app Kahoot!, le public découvrira en direct les chiffres exclusifs de Médiamétrie sur l’écoute radio dans les différents départements d’Île-de-France, avec des focus sur les spécificités locales et les comportements d’auditeurs. Animée par Guy Detrousselle (Médiamétrie), cette présentation donnera aussi accès à l’ensemble des chiffres via QR Code. Puis, Angélique Ursulet (Arcom) prendra le relais pour décrypter le paysage radiophonique francilien, ses évolutions et les grands chantiers en cours, toujours sous la forme d’un quizz interactif pour engager et surprendre l’audience. Un rendez-vous à la fois instructif, dynamique et fun pour comprendre le paysage radio en Île-de-France autrement !À l’heure du tout-digital et de la concurrence accrue pour capter l’attention, les radios locales restent des acteurs clés du lien social et culturel. Dirigeants de radios publiques, privées et associatives partageront leur vision : comment incarner la proximité en Île-de-France, séduire de nouveaux publics, relever les défis du numérique et de l’IA, et renforcer l’impact d’un média qui demeure le plus proche des auditeurs. Une table ronde avec la participation de Yann Chouquet (directeur adjoint en charge des antennes et de la stratégie éditoriale d’ici), Olivia Valli (directrice général déléguée Régie-Antennes-Promo du Groupe 1981) et Nicolas Calmels (Secrétaire Général du SNRL).Chaque partenaire du RadioTour Paris IDF disposera d’une minute pour présenter ses produits ou ses services. Tout au long de cette journée du 9 octobre, vous aurez également la possibilité de les rencontrer sur un espace dédié pour évoquer vos besoins et partager avec eux vos problématiques liées à la programmation, l'information, l'habillage ou la distribution de vos contenus… Un focus avec la participation de Paul Guibouret (SAVE Diffusion), Romain Amand (BMG production music), Benoit Drouet (TDF), George Cernat (Xperi), Jean-Marc Dubreuil (WorldDAB).Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour Paris Île-de-France. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.Dans un environnement médiatique de plus en plus fragmenté, comment les radios peuvent-elles créer une proximité tangible avec leurs audiences, à la fois sur le terrain (événements, rencontres locales, reportages de proximité) et en ligne (réseaux sociaux, interaction en direct, contenus locaux) ? Cette session propose des regards croisés entre professionnels de radios aux profils bien distincts, afin de confronter leurs retours d’expérience, leurs stratégies et leurs enjeux. Elle met en lumière les bonnes pratiques pour engager l’audience au plus près du réel, construire une "présence de terrain" qui complète la diffusion radiophonique, orchestrer les passerelles entre actions locales et contenus numériques, et mesurer l’impact de cette proximité dans l’écoute, l’image et la fidélité. Avec la participation de Magued Rabia (responsable des programmes de Ici Paris Île-de-France), Philippe Fischer (directeur d'antenne de Radio Campus Paris) et Étienne Pépin (rédacteur en chef de RCF Radio Notre Dame).L’ACPM, tiers de confiance des médias, contrôle et certifie depuis 2013 la diffusion digitale des radios, en France et à l’étranger. Cette certification repose sur trois indicateurs clés : le nombre d’écoutes actives, la durée totale d’écoute et la durée moyenne d’écoute. En publiant régulièrement des classements nationaux et régionaux, l’ACPM met en valeur l’ensemble des radios, des grands réseaux aux stations locales, et permet à chaque acteur de se situer sur son marché. Lors du Radio Tour Paris IDF, l'ACPM dévoilera les chiffres clés et le classement des radios en région.La radio s’écoute désormais partout : en DAB+, en webradio, en podcast, sur enceintes connectées ou en voiture. Quels contenus et stratégies pour exister dans un univers fragmenté et ultra-concurrentiel ? La session abordera les opportunités du DAB+ et du podcast, la présence indispensable sur les dispositifs connectés, la relation avec les plateformes tierces et le défi majeur de la découvrabilité. Avec la participation de Emmanuel Rials (président de GROUPdeRADIOS), Yann Chouquet (directeur adjoint antennes et stratégie éditoriale d'Ici) et Olivier Grieco (directeur d'antenne de Cause Commune).Romain Laleix, Président du groupe de travail "Radios et audio numérique" à l'Arcom, proposera une Keynote très attendue, dans laquelle, soyons-sûr, il évoquera l'avenir de la FM, le développement du DAB+ en France et l'actualité juridique du secteur.Quatre-vingt-dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios franciliennes pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette première étape du RadioTour 2025 à Paris/Boulogne. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.