RadioTour Paris : le programme minute par minute

Organisé par La Lettre Pro de la Radio, le RadioTour Paris-IDF ouvre la saison 2025 d’un cycle de rencontres régionales réunissant les acteurs du média radio et audio digital. Ce premier rendez-vous mettra en lumière trois études et chiffres clés (Médiamétrie, Arcom, ACPM), trois tables rondes, cinq Masterclass Express et une keynote consacrée à la proximité comme atout stratégique du média. Douze partenaires technologiques et institutionnels seront présents pour présenter leurs solutions en matière de diffusion, production, monétisation et innovation.
De la session inaugurale dédiée à Radio Restos et aux 40 ans de l’appel de Coluche à la keynote de Romain Laleix (Arcom), la journée alternera analyses, échanges et retours d’expérience.
De la session inaugurale dédiée à Radio Restos et aux 40 ans de l’appel de Coluche à la keynote de Romain Laleix (Arcom), la journée alternera analyses, échanges et retours d’expérience.
Les professionnels franciliens y aborderont les grandes tendances du moment : évolution des audiences régionales, engagement local, IA et journalisme, podcast, DAB+, innovation managériale et stratégies publicitaires sur le digital. Ce format condensé, alliant contenus exclusifs et networking, illustre l’esprit du RadioTour : comprendre, échanger et progresser ensemble.
Vous pouvez télécharger votre badge d'accès ICI.
Vous pouvez télécharger votre badge d'accès ICI.
Au programme de 08h30 à 17h00
08h30 - 09h00
Inscriptions et rencontres avec les partenaires
Pour celles et ceux qui n’auraient pas téléchargé leur badge d’accès gratuit, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio vous permettra de l’imprimer à l’entrée de cette 1ère étape du RadioTour 2025. Vous disposerez ensuite de 30 minutes pour découvrir les lieux et rencontrer les partenaires de cette nouvelle journée.
09h00 - 09h20
Radio Restos, 40 ans après Coluche : la radio solidaire avec Laurent Petitguillaume
À travers Radio Restos, la radio démontre toute sa puissance lorsqu’elle se met au service de la solidarité. Depuis six saisons, ce projet fédère les grands groupes radiophoniques et leurs animateurs phares – véritables influenceurs et mobilisateurs – pour soutenir les Restos du Cœur. En 2025, cette mobilisation prend une dimension historique : 40 ans après l’appel de Coluche, la radio prouve qu’elle reste un média unique, capable de rassembler, d’émouvoir et d’agir concrètement pour la société. En attribuant son "Coup de Cœur" à Laurent Petitguillaume, La Lettre Pro de la Radio salue le travail de coordination et l’énergie collective qui font de Radio Restos un symbole fort de l’engagement radiophonique.
09h20 - 09h30
Proximité augmentée : Temps forts et Masterclass Express
La matinée du RadioTour Paris-IDF mettra en lumière les grands enjeux du média : audiences et panorama radiophonique en Île-de-France (Médiamétrie/Acom), radios locales inspirantes et puissantes, proximité sur le terrain et en ligne, diffusion multi-plateformes… avant une clôture par Romain Laleix (Arcom) sur la proximité comme atout stratégique. L’après-midi, place aux Masterclass Express : formats courts et concrets pour booster vos pratiques autour de 5 thèmes phares : innovation, info locale & confiance, IA & proximité, opérations spéciales et technique/streaming.
09h30 - 09h50
Île-de-France : qui écoute quoi, où et comment ? (quiz interactif avec Médiamétrie et Arcom)
Une session ludique et participative pour plonger au cœur des audiences et du paysage radio francilien! Grâce à un quiz interactif via l’app Kahoot!, le public découvrira en direct les chiffres exclusifs de Médiamétrie sur l’écoute radio dans les différents départements d’Île-de-France, avec des focus sur les spécificités locales et les comportements d’auditeurs. Animée par Guy Detrousselle (Médiamétrie), cette présentation donnera aussi accès à l’ensemble des chiffres via QR Code. Puis, Angélique Ursulet (Arcom) prendra le relais pour décrypter le paysage radiophonique francilien, ses évolutions et les grands chantiers en cours, toujours sous la forme d’un quizz interactif pour engager et surprendre l’audience. Un rendez-vous à la fois instructif, dynamique et fun pour comprendre le paysage radio en Île-de-France autrement !
09h50 - 10h20
Les super-pouvoirs du local : radios inspirantes, proximité et impact
À l’heure du tout-digital et de la concurrence accrue pour capter l’attention, les radios locales restent des acteurs clés du lien social et culturel. Dirigeants de radios publiques, privées et associatives partageront leur vision : comment incarner la proximité en Île-de-France, séduire de nouveaux publics, relever les défis du numérique et de l’IA, et renforcer l’impact d’un média qui demeure le plus proche des auditeurs. Une table ronde avec la participation de Yann Chouquet (directeur adjoint en charge des antennes et de la stratégie éditoriale d’ici), Olivia Valli (directrice général déléguée Régie-Antennes-Promo du Groupe 1981) et Nicolas Calmels (Secrétaire Général du SNRL).
10h20 - 10h30
Minute partenaire - Présentations express
Chaque partenaire du RadioTour Paris IDF disposera d’une minute pour présenter ses produits ou ses services. Tout au long de cette journée du 9 octobre, vous aurez également la possibilité de les rencontrer sur un espace dédié pour évoquer vos besoins et partager avec eux vos problématiques liées à la programmation, l'information, l'habillage ou la distribution de vos contenus… Un focus avec la participation de Paul Guibouret (SAVE Diffusion), Romain Amand (BMG production music), Benoit Drouet (TDF), George Cernat (Xperi), Jean-Marc Dubreuil (WorldDAB).
10h30 - 11h00
Pause café
Pour souffler un peu, le public présent pourra rencontrer la quinzaine de partenaires présents au RadioTour Paris Île-de-France. Une occasion de découvrir les produits et les services, de faire le point sur les évolutions technologiques et numériques, d'échanger autour des problématiques concrètes de motorisation de vos programmes.
11h00 - 11h25
La proximité en direct : comment les radios engagent mieux sur le terrain et en ligne ?
Dans un environnement médiatique de plus en plus fragmenté, comment les radios peuvent-elles créer une proximité tangible avec leurs audiences, à la fois sur le terrain (événements, rencontres locales, reportages de proximité) et en ligne (réseaux sociaux, interaction en direct, contenus locaux) ? Cette session propose des regards croisés entre professionnels de radios aux profils bien distincts, afin de confronter leurs retours d’expérience, leurs stratégies et leurs enjeux. Elle met en lumière les bonnes pratiques pour engager l’audience au plus près du réel, construire une "présence de terrain" qui complète la diffusion radiophonique, orchestrer les passerelles entre actions locales et contenus numériques, et mesurer l’impact de cette proximité dans l’écoute, l’image et la fidélité. Avec la participation de Magued Rabia (responsable des programmes de Ici Paris Île-de-France), Philippe Fischer (directeur d'antenne de Radio Campus Paris) et Étienne Pépin (rédacteur en chef de RCF Radio Notre Dame).
11h25 - 11h30
Chiffres clés et le classement des radios en région avec l'ACPM
L’ACPM, tiers de confiance des médias, contrôle et certifie depuis 2013 la diffusion digitale des radios, en France et à l’étranger. Cette certification repose sur trois indicateurs clés : le nombre d’écoutes actives, la durée totale d’écoute et la durée moyenne d’écoute. En publiant régulièrement des classements nationaux et régionaux, l’ACPM met en valeur l’ensemble des radios, des grands réseaux aux stations locales, et permet à chaque acteur de se situer sur son marché. Lors du Radio Tour Paris IDF, l'ACPM dévoilera les chiffres clés et le classement des radios en région.
11h30 - 12h00
Radios multiformes et multi-plateformes : Podcast, DAB+, enceintes...
La radio s’écoute désormais partout : en DAB+, en webradio, en podcast, sur enceintes connectées ou en voiture. Quels contenus et stratégies pour exister dans un univers fragmenté et ultra-concurrentiel ? La session abordera les opportunités du DAB+ et du podcast, la présence indispensable sur les dispositifs connectés, la relation avec les plateformes tierces et le défi majeur de la découvrabilité. Avec la participation de Emmanuel Rials (président de GROUPdeRADIOS), Yann Chouquet (directeur adjoint antennes et stratégie éditoriale d'Ici) et Olivier Grieco (directeur d'antenne de Cause Commune).
12h00 - 12h30
Proximité : un atout stratégique pour la Radio dans la bataille de l'attention
Romain Laleix, Président du groupe de travail "Radios et audio numérique" à l'Arcom, proposera une Keynote très attendue, dans laquelle, soyons-sûr, il évoquera l'avenir de la FM, le développement du DAB+ en France et l'actualité juridique du secteur.
12h30 - 14h00
Cocktail déjeunatoire et rencontres partenaires
Quatre-vingt-dix minutes chrono ! Sous la forme d’un speed-meeting, les radios franciliennes pourront se rencontrer et échanger autour de verre et se restaurer. Elles pourront aussi rencontrer et discuter avec la quinzaine de partenaires présents lors de cette première étape du RadioTour 2025 à Paris/Boulogne. Comme l’ensemble des animations de la journée, ce cocktail déjeunatoire est gratuit.
14h00 - 14h30
Masterclass Express 1 - Sprint Innovation : réussir sa transformation digitale grâce aux méthodes des startups
Dans un secteur en pleine mutation, comment les radios peuvent-elles accélérer leur transformation digitale ? Cette masterclass express explore les méthodes agiles et les outils issus du monde des startups pour expérimenter plus vite, réduire les freins organisationnels et développer une véritable culture de l'innovation. Les participants seront invités à se questionner sur leur propre maturité d'expérimentation : de la simple optimisation de l'existant jusqu'à l'exploration de nouveaux modèles de contenus, de distribution ou de monétisation. Alexis Hue est le fondateur d'Audiotiq, cabinet de conseil dédié à la transformation numérique des radios. Ingénieur et diplômé de l'INSEAD, il cumule plus de 20 ans d'expérience dans la tech, l'entrepreneuriat et le capital-risque. Auteur de Radio's Digital Transformation Playbook et cofondateur de Voxalyze, il met son expertise au service des médias audio en mutation.
14h30 - 15h30
Masterclass Express 2 - Info locale : moteur d’écoute et de confiance ? Étude IFOP a2prl
L'information locale reste-t-elle un atout stratégique pour les radios ? À travers les résultats exclusifs de l'étude IFOP commandée par Mediameeting/a2prl, cette session explore la valeur perçue de l'info dans les programmes, son rôle dans la fidélisation et la confiance des auditeurs, et les attentes spécifiques du public vis-à-vis des radios locales et associatives. Pour savoir si cette Masterclass Express, présentée par Nicolas Billy, correspond à vos attentes, nous vous invitons à répondre à ce court formulaire, ICI.
15h00 - 15h30
Masterclass Express 3 - IA & Proximité : nouvelles armes pour les journalistes radios
Comment l'intelligence artificielle peut-elle renforcer la mission de proximité des radios locales et régionales ? De l'aide à la rédaction au fact-checking, en passant par la production de contenus audio ou l'interaction avec les auditeurs, cette session explore les usages concrets de l'IA au service des rédactions. Un format express pour identifier niveaux d'adoption, compétences clés, freins et projets prioritaires. Animée par Maxence Petitjean, Directeur Adjoint de l'info d'ICI, elle s'appuiera sur les expériences menées par ICI, notamment la détection de signaux faibles en région et le dispositif innovant de couverture des élections municipales 2026.
15h30 - 16h00
Masterclass Express 4 - 20 exemples d’OPS radio irrésistibles pour booster la fin d’année
Plongez dans une sélection de 20 opérations de promotion de fin d'année, issues de radios en France et à l'international. Chaque exemple démontre comment transformer une idée créative en revenus concrets, en audience renforcée et en visibilité accrue pour la station. À un moment où le terrain commercial se complique, ces OPS sont de véritables leviers pour séduire de nouveaux annonceurs ou stimuler les investissements des clients existants. Une session inspirante, pragmatique et riche en idées actionnables immédiatement par les commerciaux radio, animée par Jean-François Duplaix et Michel Colin de Mediatic Conseils.
16h00 - 16h30
Masterclass Express 5 - Optimiser vos campagne publicitaires sur le digital (Streaming, podcast)
Lors de cette mini-masterclass animée par Lionel Guiffant directeur général de RCS Europe, vous découvrirez comment fonctionne et comment optimiser vos campagnes publicitaires sur le digital : priorisation, règles, cascading, analyse et pertinence des datas.
De Bruxelles à Paris en passant par Bordeaux
Prochaines étapes de la tournée RadioTour 2025-2026 : Bruxelles, le 14 octobre au Dolce La Hulpe, pour une édition internationale du RadioTour en anglais, puis Bordeaux, le 4 novembre au Pullman Bordeaux Lac.
Les lecteurs pourront également retrouver l'ensemble des études, verbatims, photos et analyses exclusives présentées lors des différentes étapes du RadioTour sur le site lalettre.pro