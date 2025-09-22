Radio Restos célèbre 40 ans d’histoire et une 6e édition en direct

Le 26 septembre 1985, Coluche lançait son appel à la radio pour "donner à bouffer à ceux qui ont faim". Quarante ans plus tard, jour pour jour, Radio Restos rend hommage à cette initiative fondatrice avec 48 heures de direct et un appel aux dons. Cette année, la mobilisation se concentre sur la petite enfance.

Du 26 au 28 septembre, une cinquantaine de grandes voix de la radio française se succéderont à l’antenne, autour de Bruno Guillon, Laurent Petitguillaume et Manu Lévy, initiateurs du projet. Le direct sera accessible sur le site et l’application Radio Restos, sur Radioplayer, RMC et la chaîne YouTube des Restos du Cœur, confirmant le rôle central de l’audio digital dans l’événement.

