Radio Restos célèbre 40 ans d’histoire et une 6e édition en direct

Le 26 septembre 1985, Coluche lançait son appel à la radio pour "donner à bouffer à ceux qui ont faim". Quarante ans plus tard, jour pour jour, Radio Restos rend hommage à cette initiative fondatrice avec 48 heures de direct et un appel aux dons. Cette année, la mobilisation se concentre sur la petite enfance.
Du 26 au 28 septembre, une cinquantaine de grandes voix de la radio française se succéderont à l’antenne, autour de Bruno Guillon, Laurent Petitguillaume et Manu Lévy, initiateurs du projet. Le direct sera accessible sur le site et l’application Radio Restos, sur Radioplayer, RMC et la chaîne YouTube des Restos du Cœur, confirmant le rôle central de l’audio digital dans l’événement.
Une collecte dédiée à la petite enfance
Comme lors des précédentes éditions, Radio Restos met en avant une collecte solidaire. Les dons permettront de financer des "kits bébés" comprenant lait, couches et petits pots, ainsi que l’aménagement d’espaces petite enfance dans les centres d’accueil. En 2024, 600 000 € avaient été récoltés durant le week-end de diffusion.
Les Restos du Cœur rappellent les chiffres de leur action : 1.3 million de personnes accueillies dont 128 000 bébés de moins de 3 ans, 163 millions de repas distribués et 2 348 lieux d’accueil dont 727 espaces petite enfance. L’association s’appuie sur 75 000 bénévoles réguliers et 30 000 occasionnels pour mener ses missions.