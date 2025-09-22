La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 22 Septembre 2025

Radio Restos célèbre 40 ans d’histoire et une 6e édition en direct


À l’occasion des 40 ans des Restos du Cœur, Radio Restos revient pour une sixième édition du 26 au 28 septembre 2025. L’événement rassemble une cinquantaine de grandes voix de la radio française et propose 48 heures de direct, diffusées en ligne et sur plusieurs radios FM, au profit de la petite enfance.


Bruno Guillon, Manu Lévy et Laurent Petitguillaume, initiateurs de Radio Restos, seront une nouvelle fois aux commandes de la 6ᵉ édition. Ils animeront 48 heures de direct en soutien aux Restos du Cœur, du 26 au 28 septembre...
Le 26 septembre 1985, Coluche lançait son appel à la radio pour "donner à bouffer à ceux qui ont faim". Quarante ans plus tard, jour pour jour, Radio Restos rend hommage à cette initiative fondatrice avec 48 heures de direct et un appel aux dons. Cette année, la mobilisation se concentre sur la petite enfance.
Du 26 au 28 septembre, une cinquantaine de grandes voix de la radio française se succéderont à l’antenne, autour de Bruno Guillon, Laurent Petitguillaume et Manu Lévy, initiateurs du projet. Le direct sera accessible sur le site et l’application Radio Restos, sur Radioplayer, RMC et la chaîne YouTube des Restos du Cœur, confirmant le rôle central de l’audio digital dans l’événement.


Ce samedi 27 septembre de 10h à 11h, une émission spéciale intitulée "40 ans déjà !" sera diffusée simultanément sur cinq radios partenaires. Chante France, Fun Radio, ICI, RFM et Rire et Chansons uniront leurs ondes autour d’Arthur et de leurs animateurs respectifs. Une mobilisation inédite qui associe diffusion FM et plateformes numériques.

Une collecte dédiée à la petite enfance

Comme lors des précédentes éditions, Radio Restos met en avant une collecte solidaire. Les dons permettront de financer des "kits bébés" comprenant lait, couches et petits pots, ainsi que l’aménagement d’espaces petite enfance dans les centres d’accueil. En 2024, 600 000 € avaient été récoltés durant le week-end de diffusion.
Les Restos du Cœur rappellent les chiffres de leur action : 1.3 million de personnes accueillies dont 128 000 bébés de moins de 3 ans, 163 millions de repas distribués et 2 348 lieux d’accueil dont 727 espaces petite enfance. L’association s’appuie sur 75 000 bénévoles réguliers et 30 000 occasionnels pour mener ses missions.


Tags : Bruno Guillon, Chante France, Fun Radio, Ici, Laurent Petiguillaume, Manu Lévy, Radio Restos, RFM, Rire & Chansons



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


