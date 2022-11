Radio Présence organise son Radio Don

Durant toute la semaine du Radio Don, les auditeurs sont invités à découvrir les besoins concrets de Radio Présence. Pendant ces six journées, et particulièrement les vendredi et samedi, des invités, des partenaires, des auditeurs, viendront témoigner de leur attachement à la radio.

Du lundi au samedi, les auditeurs pourront appeler au 05 62 48 63 00 pour une promesse de don, ou passer aux studio toulousains. Des bénévoles seront présents de 7h à 20h pour accueillir leur don, qui peut être fait dès maintenant sur le site internet de la radio. Et, du jeudi 24 au samedi 26, Radio Présence proposera une matinale spéciale, la retra,nsmission d'un concert et de nombreux directs depuis Auch, Cahors, Lourdes, Pau, Saint-Gaudens, Figeac…