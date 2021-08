Radio Orient en progression sur la saison 2020-2021

À cette bonne nouvelle s’ajoute celle de la prochaine nouvelle extension de la couverture de Radio Orient à la rentrée, qui va entamer ainsi sa diffusion à Marseille, Nice mais aussi sur d’autres secteurs significatifs, début octobre 2021. "Radio Orient remercie vivement les auditrices et auditeurs, de plus en plus nombreux, à lui signifier leur confiance ainsi que le CSA dont la croyance dans ce média plus que trentenaire aura consolidé la volonté ,en dépit des difficultés, de poursuivre les objectifs de vivre ensemble, de partage et de proximité" indique un communiqué.

En DAB+, Radio Orient diffuse déjà ses programmes à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Lille, Douai, Béthune, Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Valenciennes, Rouen, La Roche-sur-Yon, Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Bourg-en-Bresse, Bourgoin-Jallieu, Toulouse, Arcachon ou encore Monaco.