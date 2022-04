Radio Nova toujours plus écoutée en Île-de-France

123.4% d’auditeurs en plus en Île-de-France en 1 an et 143 000 auditeurs chaque jour en Île-de-France. Voilà de beaux résultats qui viennent confirmer, l’année des 40 ans de Radio Nova, que "Le Grand Mix" est toujours une idée et une valeur qui fait sens. "Chaque jour, entre ses émissions musicales, ses playlists cousues main, son regard particulier sur le monde et l’actualité, Radio Nova ouvre les oreilles de ses auditeurs à d’autres voix" indique un communiqué.

Nova est diffusée via 29 fréquences partout en France et maintenant en DAB+ à Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Lille, Lens, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Lyon, Villefranche, Nantes, Saint-Nazaire, Le Havre, Toulouse, Montauban et Rouen