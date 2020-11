Radio Nova fait tourner les disques et les pages

Rédigé par Brulhatour le Vendredi 6 Novembre 2020 à 07:35 | modifié le Vendredi 6 Novembre 2020 à 07:35

Les nouvelles éditions indépendantes activent une série d'initiatives pour venir en aide aux libraires et disquaires, et mobiliser tous et chacun à se battre pour sauvegarder l'industrie culturelle et sa diversité, par d’aussi simples gestes que d'acheter des livres et des disques, de manière responsable.