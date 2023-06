Radio Nova est arrivée à Vannes et à Lorient

La radio du Grand Mix, qui fêtait il y a quelques mois ses 40 ans d’existence, sera en effet disponible à Vannes sur le 89.6 FM dès aujourd'hui et à Lorient sur le 89.7 FM cet été, venant ainsi gonfler encore le nombre de ses fréquences en FM ou DAB+ disponibles partout à travers la France, de Nantes à Bordeaux, de Montpellier à Marseille, de Nice à Lyon, de Metz à Lille, de Paris au Havre.

Radio Nova sera également audible à Vannes et à Lorient en DAB+ : "la radio en numérique et en meilleure qualité disponible sur tous les postes de radio nouvelle génération".