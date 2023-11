Radio Nova : 40 ans de Grand Mix dans un coffret collector

Un coffret porteur d’un beau défi : sélectionner un titre par année, le plus emblématique possible. "Un voyage temporel qui nous replonge dans l’histoire de celles et ceux qui ont accompagné et fait le son de notre radio, de Tom Tom Club à Ray Lema, de Princess Erika à MC Solaar, de Cesária Evora à The Roots, de Seu Jorge à Winston McAnuff, d’Amadou & Mariam à Metronomy, de James Blake à Biga*Ranx ou encore le featuring de Myd et de L’Impératrice, morceau spécialement composé pour Radio Nova au printemps 2021. Plus de 40 morceaux pour une radio qui en a joué des dizaines de milliers" précise la radio.

Pour ce coffret vinyle collector, l’agence Kiblind, inspirée par "l’histoire d’une radio définitivement pas comme les autres", a signé 4 illustrations originales qui s’assemblent comme les pièces d’un puzzle.