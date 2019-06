Radio Méga inaugure son nouveau "studio roulant"

Ce studio c'est un peu un "studio radio vélo". Un modèle unique en son genre et complètement inédit. Pour fonctionner, un cycliste qui pédale et trois bavards. Cette création est équipée de 3 micros, 1 Talk de chez Digigram pour la liaison audio, 1 banquette en bois doux au toucher et au fessier, 3 roues puissantes et 1 moteur électrique. Des milliers de fans sur les réseaux sociaux, fougueux et curieux, ce studio radio mobile tendra le micro à tous et partout (lire également ICI ).Radio Méga souhaite ainsi relier les gens à leurs territoires. Fruit d’une collaboration avec de nombreux partenaires (grâce notamment aux élèves du lycée Amblard de Valence et de leurs professeurs), cette nouvelle antenne de parole ne manquera pas de sujets. Bravo !