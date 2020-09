Radio Libérté devient DKL Liberté

Dans le cadre de cette "fusion" de programmation musicale, l'alchimie entre les générations, alliant les souvenirs des années 80 et la musique actuelle, fait la particularité et la singularité de son programme et son succès. La ligne éditoriale de la station, qui tient compte de sa situation frontalière, mettra également la priorité sur la proximité, l'information locale et le direct de 6h à 20h. "La présence journalistique forte et l'implantation physique de DKL à la fois à Haguenau, Strasbourg et à Mulhouse font de la radio un incontournable en Alsace" explique le Groupe Tertio.

Deux webradios sont disponibles via le site internet de la station : l'une dédiée exclusivement aux chansons allemandes "Liberté, 100% chansons allemandes" et l'autre à la variété française et internationale des années 70 à aujourd'hui et au meilleur de la chanson allemande "Liberté, vos plus belles chansons".