Radio-J leader des radios juives de France

Les derniers chiffres des habitudes d'écoute de Médiamétrie montrent la progression des audiences de Radio-J, audiences globale et hebdomadaire : avec son audience globale qui progresse de 13% en une vague, Radio-J compte désormais 324 000 auditeurs, dont 122 000 l’écoutent toutes les semaines (+ 21% en une vague). Le nombre des auditeurs quotidiens de Radio-J progresse de 50% entre les vagues annuelles S21-J22 et JD22. Il sont désormais plus de 12 000 à écouter Radio-J tous les jours. La durée d'écoute progresse aussi, de 22%, avec 67 minutes de durée d'écoute quotidienne.

De plus en plus de personnes connaissent Radio-J, bien au-delà de la seule communauté juive. Ainsi 1 856 000 personnes déclarent connaître la marque Radio-J (18.1% des franciliens), dont 456 000 personnes à Paris (soit 33.4% des Parisiens).