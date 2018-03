Radio Galaxie primée au Festival des Radios Sudformadia

Cette année la station est repartie avec le trophée de la catégorie "Reportage" grâce à l'émission de Christian Cailhol, producteur-bénévole sur l'antenne depuis plus de 2 ans. Son émission "La Bougeotte" invite les auditeurs à découvrir la France et la région Occitanie "hors des sentiers battus" en mettant en valeur le patrimoine national avec pour fil conducteur le VTT et la randonnée. Christian Cailhol publie également des vidéos de ses escapades sur le site radiogalaxie31.com.

"Cette nouvelle victoire est une belle récompense et une belle mise en valeur pour la station, prouvant ainsi la qualité de ses programmes" a expliqué la station locale qui émet son programme sur 98.5.