Radio Free Dom en haut de l'affiche

Le bateau Free Dom reprend la mer et s'engage dans la célèbre Transat Jacques Vabre 2021 dont le départ sera donné ce dimanche 7 novembre au Havre en Normandie. "Cela fait 40 ans que Free Dom se bat pour la liberté d'expression" rappelle la station la plus écoutée de l'île et dont un bateau, un magnifique Class 40, à ses couleurs, va traverser l'Atlantique. 40 ans que Free Dom tient le haut de l'affiche, contre vents et marée, et pour fêter son 40e anniversaire, la radio a voulu imager cet événement avec une campagne d'affichage. Ainsi, plus de 150 panneaux 4x3 décorent l'île de La Réunion pendant toute cette semaine.Rappelons que, pour la quatrième fois, en 2 ans, Radio Free Dom couvrira une course nautique. À l'occasion de cet événement majeur, Charles Luylier sera envoyé sur place pour suivre le départ.