Radio France renouvelle son engagement en faveur de l’égalité professionnelle

En outre, Radio France s’engage également à développer de nouvelles actions. La mise en place d’outils de pilotage et de suivi, notamment par le biais du baromètre interne élargi aux questions liées à l’égalité professionnelle et de nouveaux indicateurs chiffrés permettant d’identifier les freins à l’égalité professionnelle, les risques de discriminations, de mesurer les évolutions réalisées et ainsi mettre en place toutes les actions correctives nécessaires ; un plan d’actions centré sur l'égalité d'accès des femmes et des hommes à la promotion professionnelle et aux fonctions à responsabilités, des actions de formation et de sensibilisation destinées à l’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de l’entreprise ou encore une communication sur les voies de recours en cas de discrimination éventuelle et des dispositions relatives à la parentalité et à la conciliation des temps de vie professionnelle et personnelle.