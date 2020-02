Radio France récompensée à la cérémonie des Lauriers d'or

Une récompense pour France Inter qui a obtenu le Laurier Jeunesse – Prix du CSA pour "Oli", une série de contes imaginés et racontés par Delphine de Vigan ou encore Guillaume Meurice. Le jury a souhaité récompenser "une échappée littéraire, poétique et sonore à destination des enfants et de leurs parents désireux de transmettre le goût des mots (...) "Une démarche relativement rare dans le secteur radiophonique". France Inter, encore, avec un Laurier Culture, prix qui est revenu à l'émission "Ça ne peut pas faire de mal" présentée par Guillaume Gallienne, le samedi de 18h à 19h : "Guillaume Gallienne et son équipe ont le don du partage. Et cette faculté inespérée : savoir capter l’esprit d’un texte pour mieux révéler, mieux transmettre la passion de la littérature. Le jury des Lauriers ne pouvait décidément pas rester insensible à cette vocation".