Radio France partenaire du Salon de l'Agriculture

Les équipes iront à la rencontre de celles et ceux qui font vivre au quotidien l’agriculture française. Pour cette 57e édition placée sous le signe de de la proximité et l’innovation, France Inter, franceinfo, France Bleu, France Culture et France Musique dévoileront toute la richesse et la diversité des régions et porteront la réflexion sur les enjeux majeurs de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

"Le public, au-delà d’être un simple spectateur, pourra également participer à l’Atelier Radio franceinfo pour découvrir les coulisses des antennes en réalisant un journal dans les conditions du direct" souligne Radio France.