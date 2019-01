Radio France franchit la barre des 15 millions d'auditeurs

Avec 6 461 000 auditeurs (+ 346 000 auditeurs en 1 an), une audience cumulée de 11.9% (+ 0,6 point en un an) et une part d’audience à 12,1% (+ 1 point en un an), France Inter signe ses meilleures performances sur tous les indicateurs. Le 7/9 de Nicolas Demorand et Léa Salamé fédère 4 153 000 auditeurs (+ 312 000 auditeurs sur un an). France Inter, avec 1 205 000 auditeurs quotidiens, est la radio la plus écoutée sur les supports numériques.

Avec 4 880 000 auditeurs chaque jour soit 9.0% d’audience cumlulée, franceinfo confirme sa place de 4e radio la plus écoutée de France. Présentée par Marc Fauvelle, la matinale (7h/9h30) réalise d'ailleurs sa meilleure audience depuis 10 ans avec 2 558 000 auditeurs quotidiens.