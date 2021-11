Radio France : Michel Casciani nommé directeur des ressources humaines

Michel Casciani est un expert des questions sociales. Il mettra désormais au service de Radio France son expérience riche en matière de gestion des ressources humaines, de dialogue social et de transformations sociales. Sous l’autorité de Sibyle Veil, il définira et déploiera la politique des ressources humaines de Radio France en vue d’accompagner la mise en œuvre des projets stratégiques de l’entreprise. Michel Casciani portera les politiques d’emploi (avec la fin de la mise en œuvre de l’accord Emploi 2022), de développement des parcours et des compétences professionnelles, de formation ainsi que de prévention, de santé et sécurité au travail, avec une attention particulière à la lutte contre le sexisme et toutes les formes de harcèlement.