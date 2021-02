Radio France : "La publicité sur le service public est très modérée et le restera"

Conformément à son Cahier des missions et des charges, 44% des annonceurs sont interdits de campagnes promotionnelles sur les antennes du service public (les annonceurs du commerce et de la grande distribution)" indique Radio France. "Radio France respecte chaque année le plafond des 42 M€, ainsi qu’en atteste la validation annuelle de ses comptes par son Conseil d’administration. La publicité sur le service public est donc très modérée et le restera. Ni son volume très limité, ni le positionnement singulier des antennes du Radio France sur le marché publicitaire, ne sont de nature à ponctionner les ressources publicitaires des radios commerciales aujourd’hui comme demain" souligne l'entreprise.